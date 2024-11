Protagonismo juvenil: educação como ferramenta de transformação social

A abordagem forma cidadãos mais conscientes da vida em sociedade e mais ativos para resolução de problemas em suas comunidades. Crédito: Divulgação/Adobe Stock

A educação é cada vez mais reconhecida como motor de transformação social, e nesse cenário o protagonismo juvenil desponta como um dos pilares centrais para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens. No Ceará, onde a educação pública é referência nacional, iniciativas que colocam os estudantes no centro do processo educativo vêm mostrando resultados positivos. Mas o que é protagonismo juvenil? “Tem a ver principalmente com o aluno tomar a frente. Não é só ser um receptáculo de informação. O professor não é mais o centro de tudo, das informações, então os jovens têm se mostrado ativos, têm se colocado nessa posição de produção, de criatividade, de inovação, e isso é muito importante dentro do fazer da sala de aula”, explica a professora Marion Lucena Cavalcante.

O protagonismo juvenil vai além da simples participação, que se limita ao cumprimento de obrigações pelo aluno. Ele envolve proatividade e o desenvolvimento de habilidades como liderança, comunicação e organização. Além disso, promove uma educação mais dinâmica, fundamentada no diálogo e na colaboração.



No Ceará, um exemplo de protagonismo juvenil são as ações promovidas pelo Ceará Científico, evento estadual de ciências que reúne alunos e professores orientadores para desenvolver projetos em diversas áreas, como linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e robótica. Oportunidade de apresentar esses trabalhos, inclusive, no exterior. “O que seria isso se não fosse o protagonismo? Se não fossem os alunos interessados em fazer algo, fazer parte de algo e se engajar realmente? Não é só sentar na cadeira e fazer uma atividade porque vale 10 pontos. Nessa perspectiva do protagonismo, é entender que minha comunidade tem problemas e que eu enquanto aluno sou capaz de resolver essas problemáticas”, provoca a professora Marion. Protagonismo com respeito

O protagonismo juvenil vem sendo desenvolvido na Escola EEFM Integrada 2 de Maio, no Passaré, onde ações vêm transformando a realidade de toda a comunidade escolar. A iniciativa surgiu após um episódio de assédio ocorrido durante um evento, quando alunas, alvo de comentários pejorativos, decidiram reagir.