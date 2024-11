Escola estadual em Itapajé é case no ingresso de alunos no Ensino Superior

No " pé da serra", a EEEP Adriano Nobre, é um caso de sucesso que já está sendo exemplo no Brasil inteiro por aplicar a gestão compartilhada. A diretora da instituição, Silvandira Mesquita explica a metodologia

A Escola Estadual de Educação Profissionalizante (EEEP) Adriano Nobre, em Itapajé, a 128 km de Fortaleza, é um dos exemplos práticos de como as ações do Governo Estadual têm impactado a vida dos alunos. Segundo a diretora da instituição, Silvandira Mesquita, de 2018 até 2023, a escola passou de 69 alunos ingressos no ensino superior para 180, um aumento de mais de 160%.

Além disso, a EEEP foi a única escola do Brasil incluída em uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sobre gestão compartilhada. Na instituição, o método consiste em alinhamentos periódicos com os profissionais, estudantes e famílias para que todos possam compartilhar os principais desafios enfrentados e sugerir soluções para os problemas, um trabalho coletivo, inclusivo e acolhedor.

“Nossos resultados de aprendizagem são resultado de toda uma rede de projetos. Desenvolvemos não só aprendizagem técnica, mas a escola profissional tem é o ensino mais completo porque prepara para a vida. Temos disciplinas de empreendedorismo, mundo do trabalho, leitura semanal e discussão junto ao professor, formação para a cidadania, projeto de vida... As famílias percebem que a educação é transformadora e traz mobilidade social”, declara Silvandira.

A diretora também ressalta a política de fortalecimento da saúde mental dos alunos existente na instituição. Além da escola receber, regularmente, psicólogos para terapias grupais com os estudantes, a própria gestora realiza momentos de escuta ativa com os jovens, permitindo que os alunos possam compartilhar suas impressões sobre as metodologias de aprendizagem e os desafios que enfrentam. Outra medida é a definição de professores diretores de turma, de modo que o profissional se aproxime do grupo, conheça a necessidade de cada aluno e supra essas lacunas da melhor forma.