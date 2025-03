Renomado casal médico cearense retorna à Fortaleza, unindo Dermatologia e Cirurgia Plástica em nova clínica com estrutura completa de alto padrão

Médicos naturais do Ceará, o casal Roney e Carolina apresenta ampla gama de formação acadêmica, currículos respeitáveis e reconhecimento a partir do sucesso no mercado de São Paulo / Crédito: Divulgação

A Ellevate Clínica chegou a Fortaleza, em 2024, como referência em dermatologia e cirurgia plástica. Comandada pelo casal de médicos Carolina Costa Fechine e Roney Fechine e localizada na Torre Sul do BS

Design, a empresa se destaca pela formação médica altamente especializada, estrutura ampla e ambiente próprio para realização de procedimentos sob sedação. Isso torna diversas intervenções mais

confortáveis e rápidas, gerando uma experiência prática e acolhedora para o paciente.

Com foco principal no atendimento personalizado, Roney pontua que o conceito de beleza defendido pela clínica vem, principalmente, da individualização do tratamento, ressaltando o que cada paciente tem de

melhor, de maneira científica e humana. “Aqueles que buscam os variados tratamentos de saúde e beleza encontram em Fortaleza grandes referências. E nosso propósito é oferecer um atendimento de excelência, com foco na saúde, bem-estar e beleza”, destaca.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A nova experiência em saúde e beleza é fortalecida pela qualidade técnica de profissionais de reconhecimento nacional. Médicos naturais do Ceará, o casal Roney e Carolina apresenta ampla gama de formação acadêmica, currículos respeitáveis e reconhecimento a partir do sucesso no mercado de São Paulo, onde investiram 13 anos em formação técnica e científica; incluindo oito anos no comando de sua clínica privada própria.



Já bem estabelecidos no estado, o desejo de retornar ao Ceará amadureceu com o atendimento de pacientes de diversas partes do Brasil e o ímpeto de investir em uma Clínica com conceito diferenciado, colocando em prática toda a expertise adquirida ao longo desses anos.

Segundo Carolina e Roney, na Ellevate os cearenses terão acesso a uma abordagem global que vai da cabeça aos pés, dentro do que a Dermatologia e a Cirurgia Plástica podem oferecer. Procedimentos estéticos clínicos e cirúrgicos, inclusive procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, com segurança e privacidade e, muitas vezes, sem necessidade de internação hospitalar ou anestesia geral, já que a clínica possui estrutura para procedimentos sob sedação. Além disso, atendimento especializado em tricologia capitaneado pela Dra. Carolina, Ph.D. no assunto e com experiência de 10 anos no ambulatório de Tricologia da USP em SP.



Na Ellevate, os cearenses terão acesso a uma abordagem global que vai da cabeça aos pés, dentro do que a Dermatologia e a Cirurgia Plástica podem oferecer Crédito: Divulgação Conheça Carolina Costa Fechine e Roney Fechine

Carolina é dermatologista, doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), especialista em cosmiatria (dermatologia estética), tricologia e cirurgia dermatológica. Médica pesquisadora da FMUSP, com diversos artigos científicos publicados; coordenadora do Grupo de Experts em Cabelos da SBD-SP e da pós-graduação de tricologia do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) e da American Hair Research Society (AHRS).

Roney é cirurgião plástico e mestre pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), criador da técnica Magic Neft Lifting, para rejuvenescimento minimamente invasivo do pescoço, especialista em procedimentos de Estética e Reconstrução Facial e Corporal. Sua experiência inclui o cargo de assistente médico do setor de microcirurgia da UNIFESP, especializações em cirurgia estética facial, rinologia e microcirurgia reconstrutiva, aulas em Congressos de Cirurgia Plástica e Dermatologia e publicação de trabalhos científicos em revistas de impacto internacional. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.