Cerbras leva sofisticação e originalidade a 30 ambientes na 26ª edição da CASACOR Ceará

"A CASACOR Ceará é o palco ideal para apresentarmos as nossas mais recentes inovações em revestimentos de alto padrão, que traduzem as tendências globais e atendem às demandas de um mercado cada vez mais exigente", destaca Mariana Mota, vice-presidente industrial da Cerbras.

Ao todo, a fábrica está expondo 29 produtos e assinando 30 ambientes, dentre eles a fachada, hall de entrada e circulação, bar, restaurante e cafeteria, que estão distribuídos em uma área com mais de 5.700 m². Nesta edição da mostra, os porcelanatos em grandes formatos 60 x 120, 94,5 x 94,5 e 120 x 120, garantem maior sofisticação e elegância aos projetos, com destaque para Mirage, Onyx Velvet, Carrara Elegance, Travertino Navona Nude, e Nero Oro.

Sobre a Cerbras

Com mais de 30 anos investindo em profissionalismo e qualidade, o que já lhe rendeu certificações internacionais voltadas ao sistema de gestão e produtos, a Cerbras firma-se como uma indústria de excelência. Genuinamente cearense, a marca é referência no mercado de cerâmicas e porcelanatos de alto padrão, e atualmente exporta seus produtos para 32 países, incluindo o maior home center do mundo. A fábrica possui 119 mil m² de área e produz por ano 48 milhões de metros quadrados.

No segmento ambiental, a Cerbras adota diversas ações sustentáveis, como coleta seletiva e reciclagem, uso de energia solar, reuso de água tratada, monitoramento da qualidade do ar, sistema de tratamento sanitário doméstico e industrial, e reaproveitamento de ar quente. A empresa é pioneira na utilização do biogás nos processos de produção, e a única do segmento certificada com o selo ESG-FIEC.