Entenda o papel dos impostos na sociedade brasileira

Pagar imposto é dever de todo cidadão. No entanto, o que são esses tributos e para que servem? De acordo com a auditora do Tesouro Municipal de Fortaleza, Cristiane Baima de Abreu, a função social dos impostos é financiar as políticas e serviços públicos essenciais para o bem-estar da população. “A principal fonte de financiamento do Estado são os tributos”, destaca.

A auditora fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz), Clarissa Barroso, defende a mesma ideia. Para a também gestora do Programa Estadual de Educação Fiscal do Ceará, os tributos constituem a ferramenta mais relevante para que a sociedade alcance os objetivos fundamentais traçados na Constituição Federal de 1988, como a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais.