Programa de aceleração de startups e govtechs recebe inscrições até dia 30

As três melhores soluções em gestão pública municipal serão premiadas com R$ 25 mil, R$ 15 mil e R$ 7 mil, respectivamente / Crédito: Divulgação/Freepik

O Programa Aceleração Ceará Mais Digital, voltado para o fomento de soluções locais para desafios de gestão pública, segue recebendo inscrições até o dia 30 de janeiro. Inscrições e regulamento estão disponíveis no site da iniciativa. O programa busca apoiar 10 projetos tecnológicos focados na gestão pública municipal, nas áreas de finanças públicas, educação, saúde, infraestrutura, educação fiscal e saneamento.

O objetivo é melhorar a administração pública e promover maior eficiência na relação entre o estado e os municípios. Além disso, é "equity free" — ou seja, não exige contrapartida em participação societária.

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag), com o apoio da Casa Azul, conduzem a ação. O uso de novas tecnologias pode facilitar a comunicação entre os níveis de governo, promovendo maior transparência e redução de custos administrativos.

Programa Durante o programa, os participantes selecionados participarão do curso de extensão “Gestão Fiscal Interfederativa”, com 72 horas de conteúdo. Também serão oferecidos workshops híbridos focados em questões específicas, além de três meses de mentorias quinzenais com analistas de aceleração e técnicos da Seplag. Ao final do programa, as três melhores soluções em gestão pública municipal serão premiadas. O primeiro colocado receberá o prêmio de R$ 25 mil; o 2º lugar conquistará R$ 15 mil e o 3º lugar, R$ 7 mil.

Seleção A seleção vai ocorrer com base na inovação das soluções, no uso de tecnologias emergentes como Big Data, Blockchain, Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT), além do impacto potencial para a gestão pública municipal. Os interessados precisam atender a requisitos como estar sediados no Ceará e ter o CNPJ constituído até a data de inscrição. A avaliação dos projetos será feita por um júri composto por agentes do ecossistema de inovação do Ceará, incluindo professores do curso de extensão e representantes da FDR e da Seplag.