Grupo Canopus reafirma liderança no Nordeste com novos lançamentos

Gran Village Juazeiro do Norte e Gran Village Caucaia III são os mais novos lançamentos do Grupo Canopus / Crédito: Divulgação

O Grupo Canopus, referência em qualidade e inovação no mercado imobiliário, solidifica ainda mais sua posição como a maior construtora do Nordeste com o lançamento de dois empreendimentos de grande porte em dezembro de 2024. Este marco não apenas expande a presença da empresa no Ceará, mas também inaugura sua atuação em Juazeiro do Norte, no interior do Estado. Gran Village Juazeiro do Norte e Gran Village Caucaia III: dupla de sucesso

Com um investimento combinado deR$ 435 milhões, o Grupo Canopus lança simultaneamente o Gran Village Juazeiro do Nortee o Gran Village Caucaia III.

Gran Village Juazeiro do Norte: Este é o primeiro empreendimento do Grupo na cidade, com1.000 unidades habitacionais, e um VGV estimado em 220 milhões, tendo toas as unidades financiadas pelo programa "Minha Casa Minha Vida" e pelo programa estadual "Entrada Moradia". Este projeto beneficiará mais de mil famílias, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico na região.

Gran Village Caucaia III: Marcando o terceiro empreendimento naCaucaia, região metropolitana de Fortaleza, este projeto contempla1.000 unidadese umVGV de R$ 215 milhões. Com este lançamento, o Grupo Canopus ultrapassa a marca de2.000 famíliasresidentes em seus empreendimentos na Caucaia. Expansão no Ceará: 7 Mil Unidades em Andamento Considerando toda a regional do Ceará, o Grupo Canopus já possui mais de 3 mil unidades construídase 4 mil unidades em construção, totalizando 7 mil unidades. Este crescimento expressivo reforça a confiança e o apetite da empresa em continuar lançando empreendimentos de alta qualidade no Estado.

Fortalecimento da Presença no Norte: Nova Regional em Belém do Pará Além das iniciativas no Ceará, o Grupo Canopus expande sua atuação com a abertura de uma nova regional em Belém do Pará. Esta expansão estratégica fortalece a presença da construtora no Norte do Brasil, consolidando sua liderança no mercado imobiliário regional. Na regional de Belém, serão investidos mais de 160 milhões em um empreendimento de 720 unidades.

Compromisso com a Liderança e Crescimento Sustentável Com 49 anos de atuação e um landbank avaliado em mais de R$ 4 bilhões, o Grupo Canopus demonstra um compromisso contínuo com a excelência e o desenvolvimento sustentável. Em 2024, a construtora lançou mais de 8 mil unidades habitacionais, somando mais de R$ 1,8 bilhão em VGV, evidenciando sua capacidade de planejamento e execução de projetos de grande escala. Para 2025, o Grupo Canopus tem como meta ser líder de vendas na regional do Ceará, com um aumento de 50% nos resultados. Este objetivo ambicioso reflete a confiança da empresa no potencial de crescimento do mercado imobiliário local e sua dedicação em oferecer soluções habitacionais inovadoras e acessíveis.

Diversificação e Inovação Além do setor imobiliário, o Grupo Canopus mantém uma atuação diversificada com empresas como a Parmênio Empreendimentos(líder no mercado de aluguéis imobiliários no Nordeste), os Postos CNS, o Pátio Norte Shopping, e a CNS Log, que oferece soluções logísticas eficientes e inovadoras. Juntas, essas empresas formam uma rede robusta que impulsiona o desenvolvimento econômico regional e proporciona experiências excepcionais aos clientes.

"Estamos entusiasmados em lançar dois empreendimentos de grande porte em dezembro, consolidando nossa presença tanto em Juazeiro do Norte quanto na Caucaia. Este é um reflexo do nosso compromisso em fornecer soluções habitacionais de qualidade, acessíveis e que realmente transformam a vida das pessoas", afirma Thiago Vidal, diretor do Grupo Canopus. Além disso, a expansão para Belém do Pará reforça nossa estratégia de crescimento sustentável e diversificado no Nordeste e Norte do Brasil. Estamos confiantes de que, em 2025, alcançaremos a liderança de vendas na regional do Ceará, elevando ainda mais nossos resultados e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atuamos", encerra o diretor.