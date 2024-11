Ela perdeu o emprego de faxineira e hoje sua empresa de doces fatura milhões

Moldando o Futuro dos Negócios acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro. O evento é online e gratuito! Crédito: Divulgação

Foi depois de uma demissão, e com os filhos ainda por criar, que Mazé Lima enxergou no empreendedorismo uma porta para a sobrevivência. Fez do tacho de cobre seu meio de vida, tornou-se doceira e começou a vender seus produtos. Mas o negócio cresceu e os desafios para gerencia-lo também. Empréstimos com agiotas, lojas fechadas e prejuízos monumentais. Todas essas etapas fizeram parte da jornada da construção do império de Mazé Lima. Mas ela não desistiu. Transformou suas crises em aprendizado e embrenhou-se no empreendedorismo até dominá-lo: especializou-se na cristalização de frutas, aprendeu a administrar o negócio e a vender seus quitutes, habilidades adquiridas com o apoio do Sebrae. Vinte e três anos depois de fundar sua marca, a empresária produz mais de 50 toneladas de doces por ano, comercializados no Brasil e no exterior. Hoje, sua fábrica de doces fatura milhões, gera empregos, e sustenta toda uma cadeia de produtores de frutas.

A história contada aqui é resumo do resumo. A jornada da criação da marca Mazé Doces Artesanais do Brasil é larga e cheia de percalços. Por que empreender no Brasil - ou em qualquer lugar do mundo - requer experiência, conhecimento e prática, muita prática. Quem empreende sem contar com sócios investidores, herança de família e afins sabe que os desafios se avolumam. É preciso resiliência, força, capacitação e, claro, um pouco de sorte.

Aprender com quem já enfrentou uma maré de desafios é também uma forma de driblar alguns percalços. Conhecer o caminho trilhado por empreendedores de sucesso traz mais que inspiração, traz insights valiosos e aplicáveis para outras realidades. Por que no final das contas, empreender é sempre este trocar o pneu com o carro em movimento. Por isso, no mês em que se comemora o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, a história de Mazé Lima será compartilhada no webinar “Moldando o futuro dos negócios – Mulheres vitoriosas e arretadas no que fazem!”, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro. O evento online e gratuito, traz ainda Rosangela Silva, criadora da marca Negra Rosa, e Ana Fontes, CEO e fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME), que dividirão suas experiências e aprendizados no universo do empreendedorismo feminino. O webinar “Moldando o futuro dos negócios – Mulheres vitoriosas e arretadas no que fazem!” acontece das 19h30 às 21h. O evento, com apresentação da jornalista Camilla Lima, é gratuito, mas o número de vagas nesta plateia exclusiva é limitado. Por isso garanta já seu lugar nesta experiência imperdível! Clique AQUI para se inscrever HOJE!

PROGRAMAÇÃO: 25/11

Tema da palestra: Vencer na adversidade - Se o empreendedorismo não é para os românticos, também não é para os pessimistas.

Nesta palestra, Mazé mostra como construiu seu negócio superando desafios aparentemente intransponíveis.

Palestrante: Mazé Lima - Fundadora Mazé Doces

Mediação: Gis Carneiro, da Bem Feito da Gis 26/10

Tema da palestra: Crescendo com Propósito - Como construir uma marca autêntica e inclusiva

Palestrante: Rosangela Silva - Fundadora e Criadora da Negra Rosa

Expert em beleza negra, Rosangela Silva criou seus primeiros produtos por conta de uma insatisfação pessoal por não encontrar nenhuma maquiagem nacional que valorizava seu tom de pele nem produtos para cuidar e finalizar seus cabelos crespos naturais. Com expertise em beleza negra, um diálogo sincero e sem frescuras, foi conquistando um público cada vez maior, que se identificava muito com a sua verdade. Até hoje, essa comunidade acompanha seu trabalho de perto e foi inclusive o que motivou o surgimento da Negra Rosa.

Mediação: Silvania de Deus, do Ateliê da Sil