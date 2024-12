Saiba o caminho para uma dieta balanceada

Alguns dos principais nutrientes que devem ser consumidos diariamente são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as fibras, o ferro e as vitaminas D e B12 / Crédito: Adobe Stock

A necessidade de ter uma dieta balanceada para uma vida saudável não é segredo para ninguém, mas chegar a esse equilíbrio é uma tarefa complexa, que depende de variáveis como peso, altura, organismo, objetivo e cotidiano do indivíduo. A nutricionista Fernanda Cavalcante alerta: uma dieta balanceada não deve ser pensada levando em consideração somente a quantidade de calorias, mas sim a variedade de nutrientes.

De acordo com Fernanda, alguns dos principais nutrientes que devem ser consumidos diariamente são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as fibras, o ferro e as vitaminas D e B12. Abaixo, ela explica um pouco sobre o papel de cada um desses elementos no organismo e em quais alimentos é possível encontrá-los. Confira: Proteína Função: atua na formação de músculos e na manutenção da saciedade.

Onde encontrar: carnes, ovos, leite e derivados, chia, leguminosas, etc. Carboidrato Função: fornece energia para o corpo, podendo ser um carboidrato de longa ou rápida duração.

Onde encontrar: arroz, macarrão, pão, aveia, frutas, como ameixa, laranja, mamão e banana, lentilha, grão-de-bico, feijão, beterraba, couve, brócolis, batata, etc.

Lipídios Função: precursores de hormônios esteroidais, como a testosterona, a progesterona e o estradiol, e de sais biliares, atuam como isolante térmico, permitindo a condução nervosa e evitando a perda de calor.

Onde encontrar: abacate, castanha, amêndoas, azeite, peixes, etc. Ferro Função: atua em atividades como transporte de oxigênio, defesa imunológica, produção de energia e cicatrização.

Onde encontrar: carnes vermelhas, fígado de boi e galinha, legumes verdes escuros, etc. Acompanhar o consumo desses alimentos com uma fruta cítrica potencializa a absorção do ferro. Vitamina D Função: tem influência na imunidade, na saúde intestinal e óssea e na força. Sua ausência pode contribuir para doenças como ansiedade e problemas de concentração.

Onde encontrar: gema de ovo, atum, sardinha, fígado de boi e galinha, tilápia, ostras cruas, leite, etc.

Vitamina B12 Função: tem um papel fundamental no fortalecimento do cabelo e das unhas, além de contribuir para a parte mental e muscular do indivíduo. Também influencia questões motoras, desde tarefas mais simples, como pegar um objeto, até atividades físicas.

Onde encontrar: salmão, leite desnatado, coração de galinha, queijos, atum, frango, etc. Fibras Função: ajudam na saciedade, na redução de gordura, na prevenção de doenças cardiovasculares e na redução ou no controle da glicemia, pressão lateral e colesterol.

Onde encontrar: aveia, linhaça, chia, salada crua e cozida. Mais dicas para uma dieta balanceada - Consuma, pelo menos, de três a cinco porções de frutas por dia, sendo pelo menos uma delas acompanhada de aveia ou linhaça;

- Tente variar, ao máximo, as fontes dos nutrientes;

- Inclua proteína no café da manhã, como queijo ou ovos. Já que o café da manhã é a principal refeição, a proteína ajuda na saciedade. Ter um baixo consumo de proteínas durante o dia pode contribuir para picos de fome e compulsão alimentar, principalmente à noite.

- Invista nas leguminosas, como feijão, grão de bico e lentilha.

- Não esqueça das frutas cítricas. Elas têm ação antioxidante, o que auxilia no combate aos radicais livres e na diminuição da inflamação no corpo.

Alimentação x atividade física A nutrição adequada é um dos pilares que garante a alta performance de um atleta. De acordo com o nutricionista esportivo Matheus Ellery, a alimentação é capaz de impactar de 60 a 80% da performance do indivíduo. Nesse sentido, Fernanda orienta sobre o que comer no antes de depois de uma atividade física: Antes

Os carboidratos são as principais fontes de energia para o corpo, por isso, seu consumo antes do exercício físico é o mais indicado. No caso do consumo de carboidratos de rápida absorção, como banana com aveia, suco de uva e doce de leite, é indicado que o indivíduo espere cerca de 30 minutos para começar a se exercitar. Já com carboidratos de lenta absorção, como cuscuz, vitamina de frutas ou pão, o aconselhado é esperar, pelo menos, uma hora.