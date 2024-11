Última chance para aproveitar o menor preço do ano na Black Friday do Beach Park

Promoção vai até esta sexta-feira, 29, e conta com ingressos a partir de R$ 149 e hospedagens com até 50% de desconto

Um dos destinos turísticos mais desejados do País e tendo o Aqua Park, considerado o melhor parque aquático das Américas (TripAdvisor 2024), o Beach Park conta com quatro resorts: Wellness Beach Park Resort, Suites Beach Park Resort, Oceani Beach Park Resort e Acqua Beach Park Resort. As opções de hospedagem atendem a diferentes perfis e faixas etárias, proporcionando aos hóspedes uma experiência completa para famílias, casais e grupos de amigos.

Essa é a última oportunidade para aproveitar a Black Friday 2024 do Beach Park! Com os menores preços do ano, o destino oferta até 50% de desconto em hospedagem nos quatro resorts Beach Park, além de ingressos a partir de R$ 149 no Pix. A promoção é válida até esta sexta-feira, 29. Para participar, basta garantir no site oficial da campanha .

- Natal (22 a 26 de dezembro de 2024): até 20% no Pix para clientes cadastrados;

- Férias escolares (18 a 24 de janeiro de 2025): até 30% no Pix para clientes cadastrados;

- Baixa temporada (1o a 7 de fevereiro de 2025): até 50% no Pix e 40% no cartão para clientes cadastrados;

- Carnaval (1°a 4 de março de 2025): até 20% no Pix para clientes cadastrados;

- Feriado de Tiradentes (21 de abril de 2025): até 50% no Pix e 40% no cartão para clientes cadastrados;

- Feriado de Corpus Christi (19 de junho de 2025): até 30% no Pix e 20% no cartão para clientes cadastrados.



Já o Aqua Park oferece ingressos a partir de R$ 149 no Pix ou R$ 159 no cartão, com parcelamento em até 10x de R$ 15,90. As entradas promocionais podem ser utilizadas até o dia 30 de junho de 2025 e têm quantidade limitada.



O Aqua Park conta com mais de 30 atrações, como o famoso “Insano”, toboágua de 41 metros de altura, e a “A Volta da Moreia”. Em breve, o local deve inaugurar a mais alta montanha-russa aquática do mundo, o “Surreal”.