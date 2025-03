AECIPP realiza 2ª Edição do "Elas Brilham nas Empresas do Pecém"

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) promoveu, na terça-feira (11/03), a segunda edição do evento "Elas Brilham nas Empresas do Pecém". A iniciativa reuniu lideranças femininas para debater os desafios e avanços da presença da mulher no setor industrial e portuário. O encontro aconteceu no Auditório do Bloco de Utilidades e Serviços (BUS) do Complexo, e contou com painéis temáticos, palestras inspiradoras e um pocket show com Cleane Sampaio.

A abertura do evento ficou por conta da secretária Executiva dos Direitos Humanos do Ceará, Raquel Andrade, que trouxe uma reflexão sobre a importância da equidade de gênero no desenvolvimento social e econômico.