Saiba como economizar de uma a duas contas por ano na sua conta de energia

Empresa de "energia por assinatura" 9Energia se destaca no Ceará por promover acesso ao uso de energia renovável para pessoas físicas e jurídicas sem complicações e com economia

A energia renovável é gerada a partir de fontes naturais e inesgotáveis, como sol, vento, água e calor geotérmico. Ela se destaca por reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as mudanças climáticas, sendo mais sustentável a longo prazo. Seguindo esse ideal, a 9Energia tem o propósito de gerar energia limpa, economia e liberdade energética para os clientes de forma prática e simples, através de planos de “energia por assinatura”.

A “energia por assinatura” é uma nova modalidade de aquisição de energia que vem ganhando cada vez mais espaço, por unir economia financeira e sustentabilidade. No Ceará, a 9Energia é pioneira no segmento. Com mais de 1.200 clientes, a empresa permite que pessoas físicas e jurídicas desfrutem dos benefícios da energia solar sem investimento, obra, manutenção ou qualquer custo para a instalação de equipamentos solares, já que a energia vem das usinas solares da 9Energia.

“É como se fosse uma assinatura de internet. Com a nossa energia por assinatura, você assina planos que te darão uma economia de até duas contas de energia por ano. É um processo super simples, que garante que o cliente tenha uma economia recorrente no final do mês. Não há nenhum tipo de manutenção ou taxa de adesão”, explica o gestor da 9Energia, Miguel Praxedes.

Com foco em pequenas e médias empresas que têm contas de energia mensais a partir de R$ 500 e pessoas físicas que têm contas a partir de R$ 250, o mote da empresa pioneira é dar liberdade para o cliente escolher a própria fonte de energia. Assim, enquanto outras marcas apresentam contratos de fidelidade de 24 até 60 meses, a 9Energia disponibiliza opções de vão de fidelidade zero a, no máximo, dois anos.

Ele salienta que, diferente das pessoas que investem em placas solares, casos em que o retorno financeiro ocorre somente depois de cerca de cinco anos, com a “energia por assinatura” o cliente consegue começar a economizar em um prazo de, aproximadamente, 90 dias. “O cliente acaba economizando de uma a duas contas de energia no final do ano. Em 12, 24, 36 meses, ele economiza algo que nunca tinha pensado em economizar. Nós temos condomínios clientes que economizaram, em 12 meses, em torno de 15 mil reais”, relata Miguel.

“A ideia é o cliente ficar com a 9Energia não só pela economia, mas também pela qualidade do nosso atendimento. O nosso modelo de contrato, além de ser uns dos mais simples do segmento, possui a menor fidelidade, pois nós acreditamos no produto e no mercado. Hoje, praticamente 50% dos nossos clientes já saíram do prazo de fidelidade e continuam conosco. Isso mostra que estamos no caminho certo”, garante o gestor.

Entenda como funciona o processo

> A 9Energia dispõe de usinas solares que geram energia 100% limpa e renovável;

> Essa energia é entregue a Enel;

> A partir dessa entrega, a Enel envia para os clientes da 9Energia os créditos de energia gerados pelas usinas solares da 9Energia;

> Sendo assim, os clientes que assinam os planos de energia por assinatura da 9Energia recebem esses créditos de acordo com a regra de cada plano contratado, gerando economia na conta de luz no fim do mês.

O valor da sustentabilidade

Além de ter uma produção energética 100% limpa, a 9Energia tem direito aos créditos de carbono associados à energia limpa produzida por suas usinas solares, que são certificados emitidos para empresas que, em suas atividades, promovem a redução de emissão de gases do efeito estufa.

“Nós informamos esse benefício da geração de créditos de carbono também para os nossos clientes. E todas essas informações vêm detalhadamente na fatura deles. Quanto eles estão economizando e quanto geramos de créditos de carbono equivalente”, comenta Miguel.