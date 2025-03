Duas apostas no Ceará acertam 5 números da Mega-Sena e faturam até R$ 71 mil

Grande prêmio, no valor de R$ 41,7 milhões, foi para um apostador da cidade de São Miguel do Araguaia, em Goiás

Duas apostas feitas no Ceará acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram, cada uma, prêmios de até R$ 71.093,26. O sorteio do concurso 2.835 foi realizado na noite deste sábado, dia 1º, em São Paulo. O grande prêmio, no valor de R$ 41,7 milhões, foi para um apostador da cidade de São Miguel do Araguaia, em Goiás.

Veja os números sorteados:

09 - 24 - 27 - 36 - 43 - 54