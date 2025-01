Resultado da Loteca 1165 hoje (20/01/25); prêmio de R$ 1,5 milhão

Resultado Loteca de segunda (09/12/24): Concurso 1162



Jogo 1: Atlético 1 x 3 Botafogo (Coluna 2)

Jogo 2: Cuiabá 1 x 3 Bahia (Coluna 2)

Jogo 3: Criciúma 2 x 4 Corinthians (Coluna 2)

Jogo 4: PSG 1 x 1 Nantes (Coluna Meio)

Jogo 5: Vasco da Gama 2 x 2 Atlético (Coluna Meio)

Jogo 6: Cheksa 3 x 0 Aston Villa (Coluna 1)

Jogo 7: Torno 0 x 1 Napoli (Coluna 2)

Jogo 8: Liverpool 2 x 0 Manchester City (Coluna 1)

Jogo 9: Flamengo 3 x 2 Internacional (Coluna 1)

Jogo 10: Grêmio 2 x 1 São Paulo (Coluna 1)

Jogo 11: Florentina 0 x 0 Inter de Milão (Coluna Meio)

Jogo 12: Atlético 1 x 1 Fluminense (Coluna Meio)

Jogo 13: Vitória 2 x 0 Fortaleza (Coluna 1)

Jogo 14: Bragantino 1 x 1 Cruzeiro (Coluna Meio)

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Loteca?



Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.



A CEF informa que quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar. As apostas são encerradas às 14h de sábado. De acordo com a CEF, os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Caso um jogo não for realizado, o resultado da partida será definido por sorteio.