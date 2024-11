Resultado da Super Sete 619 hoje (06/11/24); prêmio de R$ 3,3 mi

Resultado Super Sete quarta (30/10/24): Concurso 616



C-1: 9

C-2: 7

C-3: 4

C-4: 7

C-5: 5

C-6: 9

C-7: 9

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Super Sete?



O volante da Super Sete possui sete colunas com dez números (de 0 a 9) em cada uma. É necessário preencher todas as colunas com ao menos um número em cada para ter uma aposta válida. Em cada coluna podem ser preenchidos um, dois ou três números.

No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos.