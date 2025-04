Vendas da Tesla na China caem 11% em março, mas montadora de Musk volta ao 'top 3'

No mês passado, a Tesla vendeu 78.828 carros fabricados na China, 11% menos do que em março do ano passado, mas mais do que o dobro do volume vendido em fevereiro, segundo dados da Associação de Automóveis de Passeio da China (CPCA, pela sigla em inglês).

As vendas de veículos elétricos da Tesla na China se mantiveram em queda em março, mas a montadora de veículos elétricos de Elon Musk voltou a figurar entre as três maiores em meio à intensa concorrência no maior mercado automotivo do mundo.

Em fevereiro, a Tesla começou a vender nova versão de seu Modelo Y na China.

A chinesa BYD se manteve no topo do ranking, com 371.419 veículos vendidos em março, e a concorrente local Geely ficou em segundo lugar, com 119.696 unidades. A Tesla voltou para o terceiro lugar no mercado chinês em março, depois de ficar fora do "top 5" em fevereiro.

No ano passado, a receita da BYD aumentou para o equivalente a US$ 107 bilhões, superando pela primeira vez a marca de US$ 100 bilhões e ultrapassando a da Tesla. Fonte: Dow Jones Newswires.