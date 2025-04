Premiê diz que Reino Unido está pronto para tarifas dos EUA e não descarta opções de resposta

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta quarta-feira, 2, que o país está "preparado para todas as eventualidades" diante da esperada imposição de tarifas pelos Estados Unidos, que deve ser anunciada ainda nesta quarta pelo presidente Donald Trump. O premiê também ressaltou que não vai "descartar nenhuma opção" em resposta às medidas do governo do republicano.

Em discurso na Câmara dos Comuns, Starmer defendeu uma abordagem estratégica diante da possível escalada comercial e descartou reações precipitadas. "Quero deixar claro que uma guerra comercial não interessa a ninguém. Nosso país merece uma abordagem clara e pragmática, e é o que adotaremos", afirmou.