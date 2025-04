Indústria tem perda acumulada de 1,3% em 5 meses sem crescimento, destaca IBGE

"Com esse resultado, o setor industrial completa o quinto mês seguido sem crescimento na produção. A última vez que tinha acontecido foi em 2015, entre fevereiro até julho de 2015", disse André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Nos cinco meses sem crescimentos, a produção industrial acumulou uma perda de 1,3%: outubro de 2024 (-0,2%), novembro (-0,7%), dezembro (-0,3%), janeiro (0,0%) e fevereiro (-0,1%).

"Está muito claro de que, a partir de outubro de 2024, o setor industrial perde intensidade. E ele vem acumulando resultados negativos em sequência", disse Macedo.

Segundo ele, a perda de fôlego está relacionada a uma série de fatores, como a redução no nível de confiança das famílias; a política monetária restritiva, com elevação da taxa de juros; a questão do câmbio pressionando custos de produção; e a inflação de alimentos, que "impacta de forma mais direta a renda disponível das famílias".

"São fatores que a gente já vem elencando nos últimos meses para essa perda de intensidade", disse Macedo.