Com números abaixo do esperado, Tesla entrega 336,7 mil veículos no 1º trimestre

A montadora do bilionário Elon Musk produziu 362,6 mil veículos no período.

A Tesla entregou 336,7 mil veículos elétricos (EVs, em inglês) no primeiro trimestre de 2025, segundo relatório trimestral divulgado nesta quarta-feira, 2. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal , que projetavam 378 mil entregas no período.

Em nota, a Tesla afirmou que a troca das linhas de produção do Modelo Y em todas fábricas causou "a perda de várias semanas de produção no primeiro trimestre", embora a produção do novo Modelo Y continue indo bem.

*Com informações da Dow Jones Newswires