Renato Coelho Aguiar assume presidência do Ibef-CE para o período 2025/2027

Tomou posse como novo presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), Renato Coelho Aguiar. O profissional de finanças que sucede Delano Macedo no cargo atuará no período entre 2025 e 2027.

A solenidade de posse da nova diretoria do Ibef-CE ocorreu na noite desta terça-feira, 1º de abril.