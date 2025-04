Bolsas da Europa sobem com alívio na inflação, mas tarifas ainda concentram atenções

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 1º de abril, impulsionadas por dados positivos de inflação e desemprego na zona do euro, enquanto investidores monitoram informações sobre as tarifas a serem anunciadas na quarta-feira pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após afirmar que todos os países seriam afetados pelas tarifas recíprocas, Trump indicou na segunda-feira que pode adotar um tom mais moderado. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entretanto, reafirmou que o bloco tem um "plano forte" para retaliar as tarifas americanas, se necessário, ao passo que o Reino Unido manifestou otimismo sobre uma possível reversão das tarifas e um acordo com os EUA.

Por enquanto, investidores se apegaram à desaceleração inflacionária na zona do euro, aos sinais de robustez do mercado de trabalho e de fragilidade industrial, que alimentaram a expectativa por mais cortes de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Em Frankfurt, a ThyssenKrupp chegou a subir em torno de 10% durante o pregão, antes de fechar em alta de cerca de 6% após a Kepler Cheuvreux elevar sua recomendação para a ação do grupo industrial alemão de "manutenção" para "compra".

As montadoras europeias seguem pressionadas. O setor automotivo está sendo negociado a preços baixos após o alargamento dos spreads na semana passada, reflexo do anúncio de Trump sobre tarifas de 25% sobre importações automotivas. No entanto, estrategistas do BNP Paribas afirmam que o pior já pode estar precificado e que a indústria pode se beneficiar dos planos da Alemanha para um aumento substancial nos gastos fiscais.