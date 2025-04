Trump assina ordem executiva para acelerar investimentos de grande porte nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que cria um escritório dentro do Departamento de Comércio com o objetivo de facilitar e acelerar investimentos acima de US$ 1 bilhão no país.

Chamado United States Investment Accelerator, o escritório incentivará as empresas a fazer grandes investimentos nos Estados Unidos por meio da redução de encargos regulatórios, aceleração de licenciamento, coordenação de respostas a problemas de investidores em diversas agências federais, além de se comprometer com o aumento do acesso a recursos nacionais.