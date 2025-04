Ouro atinge nova máxima histórica em meio a tensões geopolíticas e guerra comercial

Os contratos futuros de ouro renovaram suas máximas históricas nesta segunda-feira (31) e fecharam em alta, acima dos US$ 3.150 por onça-troy. Na medida em que os investidores absorvem a escalada de tensões geopolíticas ao redor do mundo e se posicionam para as tarifas recíprocas dos EUA - que entram em vigor na quarta-feira, dia 2 -, o metal precioso se fortalece como porto seguro e proteção contra a inflação.

O contrato de ouro para junho encerrou a sessão com alta de 1,2%, a US$ 3.150,3 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), renovando recorde de fechamento. Na máxima intraday, o metal atingiu US$ 3.162,0 a onça-troy.