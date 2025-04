Ibovespa cai aos 130 mil pontos por sinal de mais tarifas por parte dos EUA

"Todo mundo com medo de perder dinheiro, se afastando de renda variável e vendendo dólar também", diz Felipe Sant Anna, especialista em mercado financeiro, pontuando estranhamento no movimento do dólar, dado que é um ativo de proteção e, em tese, deveria ceder. "Existem dúvidas sobre esse pacote de tarifas dos Estados Unidos, se ele vai funcionar ou trazer problemas para a economia americana", explica Sant Anna.

Na última sessão de março e do primeiro trimestre, o medo dos investidores em relação ao que virá no dia 2 de abril, chamado como o dia da libertação por Trump, fez as bolsas asiáticas despencarem e os mercados de ações do ocidente vão na mesma direção nesta manhã.

Além das ameaças de Trump, ficam no foco dados que poderão mexer com a política monetária mundial nos próximos dias, como o relatório de emprego dos EUA, o payroll, índices de gerentes PMIs americanos, da China, do Japão e da zona do euro, além do Brasil.

Apesar da alta superior a 1,00% do petróleo, após Trump ameaçar com tarifa secundária sobre a Rússia, as ações da Petrobras operam com indefinição. Às 11h10, PN subia 0,08% e ON avançava 0,41%. Já Vale cedia 1,70%, influenciando os demais papeis do setor de metais em meio ao recuo de 1,47% do minério de ferro hoje em Dalian, apesar do PMI chinês de março acima do esperado. CSN ON e Gerdau PN caiam mais de 2,00%. Os papéis de grandes bancos também recuam em meio a incertezas mundiais, com declínios de até 1,96% (Banco do Brasil ON).

"O mercado já vinha mostrando sinais de reversão há algum tempo. Trump vem sendo o catalisador. As tarifas, se impostas na magnitude que ele está ameaçando, ocasionaria em uma forte desaceleração global. Isto faz com que o ajuste nos preços dos ativos de risco seja profundo", explica Marcelo Vieira, diretor da mesa de renda variável da Ville Capital.