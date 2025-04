Grandes bancos estatais da China receberão injeção de capital de US$ 71,6 bi

Quatro dos maiores bancos da China planejam levantar até US$ 71,6 bilhões com a venda de ações, como parte de um plano do Ministério das Finanças para reforçar o capital e ampliar a concessão de crédito, em um esforço para impulsionar a economia.

O Bank of Communications, o Bank of China, o China Construction Bank e o Postal Savings Bank of China anunciaram no domingo, 30, que pretendem captar um total de 520 bilhões de yuans (cerca de US$ 71,6 bilhões) por meio de colocações privadas para investidores, incluindo o próprio Ministério das Finanças.