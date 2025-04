Banco BRB anunciou compra de fatia do Banco Master; o que se sabe e o que falta esclarecer?

O Banco de Brasília (BRB) anunciou na sexta-feira, 28, a compra de 49% das ações ordinárias (com direito a voto) do Banco Master e de 100% das ações preferenciais (sem direito a voto), por cerca de R$ 2 bilhões. Os dois bancos continuarão operando separadamente, mas haverá apenas uma marca, a do BRB. Daniel Vorcaro continua como controlador do Master, que se tornaria BRB Bnaco de Investimentos, com 51% de participação com direito a voto.

A operação só será fechada após o cumprimento de algumas condições, como a conclusão de uma diligência dos ativos e passivos do Master. Também após a aprovação das autoridades, como Banco Central (BC) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O Master passará por uma reestruturação societária, em que participações detidas pelo banco serão segregadas da estrutura. Na venda, entram apenas o banco múltiplo, a fintech Will Bank e a securitizadora Maximainvest.

Por que a operação do Master era polêmica? - Parte importante do patrimônio que garantia a solidez do banco era composto por precatórios (títulos de disputas judiciais contra governos), que são de recebimento incerto e tinham tratamento equivalente a títulos públicos no balanço. - O banco multiplicou por dez seu patrimônio e quintuplicou sua carteira de crédito desde 2021. Um dos motores desse crescimento foi a oferta de Certificados de Depósito Bancário (CDB) que pagam ao investidor taxas muito acima dos concorrentes, de até 140% do CDI.

- Os CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). No ano passado, o volume de CDBs emitidos pelo Master e seus coligados equivalia a mais de um terço do que o FGC tinha disponível em seu fundo, para ressarcir investidores em até R$ 250 mil, caso haja quebra de alguma instituição do sistema. A propaganda de venda dos fundos do Master era feita em cima dessa garantia. - O Banco Central reajustou normas que tocavam nesses dois pontos (precatórios e CDBs), o que obrigou o Master a adequar suas operações. - Sem acesso investidores institucionais e gestoras, o Master passou a captar recursos em fundos de pensão de Estados e municípios (RPPS), sendo o maior deles na cidade do Rio de Janeiro. O total chegou a R$ 800 milhões.

- O Master ficou dependente do aporte dos acionistas, que colocaram R$ 1,6 bilhão no primeiro semestre do ano passado para fortalecer o capital. - O banco tentou fazer captações internacionais, com títulos de dívida chamados bonds, no valor de US$ 500 milhões. Não foi bem sucedido. - O Master também tem uma carteira grande de empréstimos corporativos feitos a empresas classificadas como em "situações especiais", ou seja, dificuldades financeiras. Esses empréstimos são feitos diretamente ou via fundos ligados a investidores como Nelson Tanure. São operações com baixa liquidez, com risco carregado para o banco.