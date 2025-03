Zona do euro: expectativas de inflação para 1 ano e 3 anos permaneceram as mesmas em fevereiro

As expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro permaneceram inalteradas em fevereiro nos horizontes de 12 meses e três anos, segundo pesquisa divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 28.

Já as expectativas para o crescimento econômico da zona do euro ficaram mais negativas. Em fevereiro, os consumidores projetaram contração de 1,2% do PIB nos próximos 12 meses, mais intensa do que a contração de 1,1% prevista em janeiro, enquanto as expectativas para a taxa de desemprego subiram para 10,5% no mesmo período.