Haddad: Palavra final sobre IR será do parlamento, mas confio no desenho que foi enviado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 28, que confia no desenho do projeto de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5 mil. Ele ponderou, contudo, que a palavra final sobre a matéria será do Congresso.

"Se tem um desenho para o qual me orgulho de ter contribuído é o da reforma do imposto de renda", afirmou Haddad no painel que fechou a conferência promovida, em São Paulo, por Arko Advice e Galapagos Capital. "A palavra final sobre o imposto de renda será do parlamento, mas confio no desenho que foi enviado", acrescentou.