Gasolina comum cai 0,3% em março em SP, diz Sem Parar; etanol comum fica estável

Os preços dos combustíveis no Estado de São Paulo registraram variações menores em março deste ano, em comparação ao mês anterior, indica levantamento realizado pela empresa Sem Parar, de soluções automáticas de pagamento. O preço da gasolina comum teve queda de 0,3% no período, de R$ 6,14 para R$ 6,12 o litro, enquanto a aditivada passou de R$ 6,71 anteriormente para R$ 6,73, o que representa alta de 0,3%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O preço do diesel, por sua vez, registrou maiores oscilações. O diesel comum, por exemplo, tem preço atual em cerca de R$ 6,40 o litro (de R$ 6,42 no levantamento anterior), uma redução de 0,3%. O aditivado subiu, embora em ritmo menor, conforme indica a pesquisa. O valor atual é R$ 6,73 por litro, ante R$ 6,70 no mês anterior, o que representa uma alta de 0,4%.