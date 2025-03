Empresas não financeiras preveem IPCA de 5,50% em 2025 e de 4,50% em 2026, diz Firmus do BC

As empresas não financeiras esperam que a inflação brasileira fique em 5,50% este ano - acima do teto da meta, de 4,50% -, mostra a mediana das previsões da pesquisa Firmus, do Banco Central (BC), publicada nesta sexta-feira, 28. A taxa está abaixo da mediana do relatório Focus, de 5,65%. Na última edição do levantamento com empresas, publicada em 13 de janeiro, a projeção era de 4,20%.

A estimativa intermediária para o IPCA de 2026 passou de 4,0% na edição anterior para 4,50% nesta divulgação, em linha com o teto da meta. A projeção é igual à mediana do relatório Focus, de 4,50%.