Confiança de Serviços sobe 1,2 ponto em março ante fevereiro, para 92,9 pontos, diz FGV

"No resultado de março da sondagem de serviços, a confiança volta a subir, após quatro meses de piora. O resultado apresenta caráter compensatório nas expectativas futuras do setor que seguiam em trajetória de piora desde outubro passado. Apesar disso, a demanda presente demonstrou relativa estabilidade, influenciada pela parcial recuperação do segmento de serviços prestados às famílias, mais sensível ao ritmo da inflação e que vinha dando sinais de desaceleração", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

"Mesmo com o resultado positivo de março, o setor de serviços dá indícios de desaceleração da atividade no primeiro trimestre de 2025. A confiança trimestral média do setor de serviços recuou tanto para o ISA-S como para o IE-S. Já no último trimestre de 2024, as expectativas davam sinais de desaceleração. Com o início de 2025, essa sinalização passa a ser observada também nos indicadores sobre o presente", observou a FGV.

A coleta de dados para a edição de março da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.280 empresas entre os dias 3 e 26 do mês.