Caged: Com 4,3 mil vagas de emprego, Fortaleza fica no top-11 nacional

Segundo os dados, foram 33,7 mil contratações e 29,3 mil desligamentos em fevereiro. Décima do País, Capital só fica atrás de Salvador-BA entre as cidades nordestinas

O município de Fortaleza foi o 11º do País que mais abriu vagas de emprego formal no mês de fevereiro no Brasil. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregos (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) .

A Capital foi o principal destaque no resultado positivo do Ceará no Caged. Foram abertas no Estado total de 6.488 vagas formais, com 60.215 admissões e 53.727 desligamentos no mês.