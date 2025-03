Bolsas da Europa fecham em baixa com inflação nos EUA e tensão sobre tarifas de Trump

As bolsas europeias aprofundaram as perdas nesta sexta-feira, 28, encerrando o pregão em queda, à medida que investidores digeriam os dados de inflação acima do esperado nos Estados Unidos, indicadores econômicos regionais e a incerteza em torno das novas tarifas comerciais anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,08%, fechando em 8.658,85 pontos. O DAX, de Frankfurt, caiu 0,98%, para 22.455,90 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, perdeu 0,93%, encerrando a sessão em 7.916,08 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve baixa de 0,84%, a 13.309,30 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, avançou 0,75%, para 6.950,96 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, caiu 0,92%, fechando em 38.739,30 pontos. Os dados são preliminares.

Na semana, o FTSE 100 subiu 0,14%; o DAX e o CAC 40 cederam 1,90% e 1,58%, respectivamente. O FTSE Mib caiu 0,76% e o PSI 20 teve alta de 2,26%. O Ibex 35 perdeu 0,3%

O mercado reagiu à divulgação do índice de preços de despesas com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) dos EUA, que avançou acima das previsões, em um resultado reforça a expectativa de que o Fed manterá os juros inalterados ao longo do ano, segundo a Capital Economics. Além do cenário macroeconômico, pesou no sentimento o anúncio de Trump de tarifas de 25% sobre carros "não fabricados nos Estados Unidos". "As tarifas planejadas sobre carros importados para os EUA são profundamente preocupantes e destacam a necessidade de a União Europeia apoiar sua indústria automobilística", afirmou Sigrid de Vries, diretora-geral do grupo de lobby ACEA.

Segundo ela, a competitividade na Europa já enfrenta desafios e a decisão "chega em um momento crítico para o setor". No setor corporativo, o Deutsche Bank teve queda de 3,02% em Frankfurt, um dia após anunciar a renovação do contrato do CEO, Christian Sewing, até 2029. Já a Ubisoft reverteu alta e caiu 1,74%. Mais cedo, a ação disparou após a companhia divulgar a criação de uma subsidiária que receberá um aporte de 1,16 bilhão de euros da chinesa Tencent. As montadoras europeias tentaram amenizar as perdas da véspera, mas ainda operaram em baixa. A Stellantis caiu 3,9% em Milão, enquanto Mercedes-Benz, BMW e Porsche recuaram 1,61%, 1,60% e 1,54%, respectivamente.