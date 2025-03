Após decreto federal, Ceará vai suspender exposições agropecuárias

Ceará adota medidas do Governo Federal para prevenir gripe aviária / Crédito: Reprodução/ Guitar_Tawatchai/ Freepik

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) estabeleceu, em todo o território nacional, medidas de prevenção diante do risco de disseminação da gripe aviária (IAAP-H5N1) e que serão adotadas pelo Governo do Ceará. A portaria suspende exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves, além da criação desses animais ao ar livre. A determinação foi divulgada na quinta-feira, 27 de março, no Diário Oficial da União (DOU) e terá duração inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Estado, as medidas já começaram a ser implementadas com reforço no monitoramento das criações e na capacitação de equipes para atender possíveis suspeitas da doença, segundo David Caldas, gerente de Emergência e Informação Sanitária da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Ele esclarece que desde o início da emergência sanitária, em 2023, o governo estruturou um protocolo de resposta rápida. “Nós fizemos a capacitação desses servidores ainda no ano de 2023 para que tivessem habilidade na identificação e no atendimento a possíveis casos, desde a notificação até a necropsia dos animais”, afirma. Uma das principais restrições da medida é a proibição da criação de aves ao ar livre e dos piquetes, abertura que as aves possuem para a área externa, sem a proteção adequada.

“As aves não podem mais ter acesso a piquetes abertos. Elas até podem ficar em piquetes, mas desde que sejam telados, tanto na parte superior quanto nas laterais, para evitar contato com aves silvestres e reduzir o risco de transmissão”, detalha Caldas. Além da fiscalização, o Estado fortalece parcerias com organizações voltadas para o setor agropecuário. “Firmamos parcerias com entidades como a Fetraece (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará), que representa trabalhadores rurais, e com a Aquasis (Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos), que monitora aves migratórias no litoral, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente”, explica.