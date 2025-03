Petrobras amplia capacidade de processamento da RNEST com conclusão de obras do Trem 1

A Petrobras concluiu as obras de modernização do Trem 1 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada na cidade de Ipojuca, em Pernambuco. O processo de revisão e ampliação (Revamp), segundo a empresa, recebeu investimentos de aproximadamente R$ 93 milhões e expandirá a capacidade de processamento da unidade de 115 mil para 130 mil barris de petróleo por dia.

Entre todas as refinarias brasileiras, a RNEST apresenta a maior taxa de conversão de petróleo cru em diesel (70%). Com a completação do escopo da RNEST (SNOX, Revamp Trem 1 e Trem 2), a refinaria passará a ter capacidade de processar 260 mil barris de petróleo por dia, com acréscimo na produção nacional de diesel S-10 na ordem de 13 milhões de litros por dia, disse a Petrobras.