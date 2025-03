Ministro da Economia da Argentina afirma que país busca acordo de US$ 20 bilhões com o FMI

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou nesta quinta-feira, 27, que o país está buscando um acordo de US$ 20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A Argentina está em negociações com o fundo há meses, mas até então nenhum valor havia sido definido.

"O que queremos com esse acordo é que as pessoas possam ficar tranquilas, sabendo que os pesos que existem são respaldados pelo banco central. Isso nos permitirá ter uma moeda mais saudável, com menos inflação e menos pobreza", afirmou Caputo em evento realizado na Argentina.