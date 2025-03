Grupo Despesas Pessoais sobe 0,81% em março ante variação de 0,01% em fevereiro no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com despesas pessoais passaram de uma elevação de 0,01% em fevereiro para um aumento de 0,81% em março, uma contribuição de 0,08 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de 0,64% em março ante 1,23% em fevereiro, quando houve impacto zero do grupo Despesas Pessoais no resultado geral.

A variação de Despesas Pessoais em março foi influenciada pelo alta de 7,42% em cinema, teatro e concertos, após o fim da semana do cinema, campanha que concedeu descontos nos ingressos em fevereiro.