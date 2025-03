Petrobras contrata Azul para assegurar operações na Amazônia que eram feitas pela Voepass

Segundo a Petrobras, a escolha pela Azul se deu porque a empresa aérea já possuía avaliação prévia da área de Logística e é "qualificada" no Programa de Excelência Operacional para Transporte Aéreo e Marítimo (Peotram) da Petrobras.

A Petrobras assinou um contrato com a Azul Linhas Aéreas, de forma emergencial, para assegurar a continuidade das operações da Unidade da Amazônia, em virtude da suspensão cautelar do Certificado de Operador Aéreo (COA) da Voepass/Map, após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinar a interrupção dos voos operados pela empresa.

"A Petrobras reafirma seu compromisso em realizar todas as diligências necessárias para garantir a segurança e a integridade das atividades aéreas", informou a estatal em nota ao Broadcast .

Crise na Voepass

A Anac anunciou no último dia 11 a suspensão imediata, em caráter cautelar, das operações da Voepass. A empresa, que é formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas, vinha atuando com uma frota de seis aeronaves com voos para 17 destinos.

A suspensão vigorará até que se comprove a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa previstos em regulamentos, segundo a Anac, que constatou a "violação das condicionantes" estabelecidas para que a operação prosseguisse dentro dos padrões de segurança adequados.