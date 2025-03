JBS registra lucro líquido de R$ 2,412 bilhões no 4º trimestre

Entre as unidades de negócio, o Ebitda ajustado da JBS Beef reverteu o resultado negativo do quarto trimestre de 2023 e fechou positivo em R$ 647,1 milhões. A Seara registrou aumento de 292%, para R$ 2,6 bilhões, enquanto a JBS USA Pork avançou 64%, para R$ 1,6 bilhão.

A JBS registrou lucro líquido de R$ 2,412 bilhões no quarto trimestre de 2024, salto de 2.806% em relação aos R$ 83 milhões reportados em igual período de 2023, informou a empresa nesta terça-feira (25), depois do fechamento do mercado. A receita líquida cresceu 21,1% na mesma base de comparação, para R$ 116,7 bilhões. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 10,789 bilhões no trimestre, avanço de 111,4%, com margem de 9,2%, aumento de 3,9 pontos porcentuais.

A receita líquida da Seara atingiu R$ 13,3 bilhões no trimestre, um crescimento de 27% em relação a igual período do ano anterior, impulsionada pelo aumento dos preços e volumes. No mercado doméstico, que representou 48% da receita da unidade, as vendas chegaram a R$ 6,3 bilhões, uma alta de 15% em relação ao quarto trimestre de 2023.

A JBS Brasil registrou receita de R$ 20,3 bilhões no quarto trimestre, avanço de 36% na comparação anual. Segundo a empresa, o crescimento foi impulsionado tanto pelo aumento nos volumes vendidos quanto pelos preços. No mercado doméstico, a receita da categoria de carne bovina in natura avançou 21% no período.

A dívida líquida da companhia somou R$ 84,07 bilhões no trimestre, aumento de 13,5% em relação aos R$ 74,058 bilhões reportados em igual período de 2023. Em dólares, no entanto, a dívida líquida recuou 11,2%, passando de US$ 15,297 bilhões para US$ 13,576 bilhões. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, caiu significativamente, encerrando o trimestre em 2,15 vezes em reais e 1,89 vez em dólares, contra 4,32 vezes e 4,42 vezes, respectivamente, um ano antes.