Inscrições para concurso da Arce acabam nesta quarta, 26; remuneração é de R$ 7,6 mil

As oportunidades são para o cargo de analista de regulação do órgão e requerem nível superior completo

As inscrições para o concurso público da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) acabam às 16h desta quarta-feira, 26 . Ao todo estão sendo ofertadas 51 vagas , sendo nove imediatas e 42 de cadastro reserva, para o cargo de analista de regulação do órgão. A remuneração é de R$ 7.675,53 .

Concurso Arce: Veja como se inscrever

Para participar do concurso da Arce, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Instituto Consulplan. A taxa a ser paga até amanhã, 27, é de R$ 200.

No que concerne à seleção, ela contará com prova objetiva, de conhecimentos básicos e específicos, e prova discursiva. A aplicação deve ocorrer, em Fortaleza, no dia 18 de maio, das 13h às 19h. Os locais serão divulgados no dia 12 do mesmo mês.

Além disso, haverá avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os candidatos aprovados na prova discursiva.