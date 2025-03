EUA incluem empresas de tecnologia chinesas em lista de controle para exportações

A China protestou nesta quarta-feira, 26, depois que os EUA adicionaram mais de 50 empresas de tecnologia chinesas à sua lista de controle para exportações, com o argumento de que elas buscavam conhecimento avançado em supercomputação, inteligência artificial e tecnologia quântica para fins militares.

A lista do Departamento de Comércio dos EUA, com cerca de 80 empresas, inclui também companhias de Taiwan, Irã, Paquistão, África do Sul e Emirados Árabes Unidos.