Déficit em conta corrente soma US$ 8,758 bilhões em fevereiro, revela BC

O rombo foi menor do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, negativa em US$ 9,0 bilhões. Todas as estimativas do mercado indicavam saldo negativo, de US$ 11,30 bilhões a US$ 3,730 bilhões.

O Brasil teve déficit de US$ 8,758 bilhões na conta corrente em fevereiro, após um saldo negativo de US$ 8,655 bilhões em janeiro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 26.

O déficit foi o maior para o mês desde 2014, quando as transações correntes tiveram saldo negativo de US$ 8,905 bilhões. A conta corrente tem saldo deficitário de US$ 17,318 bilhões no acumulado do ano. No acumulado de 12 meses, o rombo passou de 3,02% do Produto Interno Bruto (PIB) em janeiro para 3,28%, o maior nível desde maio de 2020, quando ficou em 3,46%.

A balança comercial teve déficit de US$ 979 milhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 3,889 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 4,104 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 9,931 bilhões.

O BC espera um déficit de US$ 58,0 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,7% do PIB, segundo o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Os números serão atualizados no Relatório de Política Monetária (RPM) na quinta-feira, dia 27.