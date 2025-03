CVC reverte prejuízo e tem lucro líquido ajustado de R$ 8,5 mi no 4º trimestre de 2024

No consolidado do 2024, o lucro líquido ajustado somou R$ 53,8 milhões frente a um prejuízo de R$ 238,3 milhões de 2023. O desempenho é reflexo da conclusão do processo de recuperação operacional da companhia desde a reestruturação da sua administração, "resultando no melhor desempenho anual desde 2018", de acordo com a CVC, em release que acompanha os resultados.

A receita líquida também apresentou crescimento, totalizando R$ 366,4 milhões no quatro trimestre do ano passado, avanço anual de 4%. No consolidado, a receita líquida totalizou R$ 1,341 bilhão em 2024, aumento de 3,8% ante 2023.

Já o resultado financeiro ficou negativo em R$ 201 milhões em 2024, melhora de R$ 121,1 milhões ante 2023, quando fechou com despesa de R$ 322 milhões.

A CVC encerrou 2024 com dívida líquida de R$ 241 milhões, R$ 192,7 milhões a menos que o registrado no terceiro trimestre do mesmo ano. A alavancagem ficou em 0,6 vez, sendo "a primeira vez que tal indicador fica abaixo de 1,0 vez desde a emissão das debêntures", destaca a companhia. No final de setembro, a alavancagem estava em 1,2 vez, enquanto em dezembro de 2023, em 2,1 vez.