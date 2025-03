Bolsas da Europa fecham majoritariamente em queda com tarifas; Londres destoa com orçamento

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta quarta-feira, 26, com investidores evitando grandes apostas à espera de mais clareza sobre a nova rodada de tarifas dos EUA, prevista para entrar em vigor na próxima semana. O mercado britânico foi na contramão e apresentou alta, impulsionado pela análise dos dados econômicos e pelos anúncios de cortes orçamentários.

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau, afirmou que Trump está desestabilizando o sistema econômico multilateral. Villeroy estima que o aumento das tarifas no segundo trimestre terá um impacto "limitado" na inflação, mas poderá reduzir o crescimento do PIB da zona do euro em até 0,3%.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, reforçou que a Europa está pronta para responder às ações comerciais dos EUA, se necessário. Diante das tarifas americanas mais altas e do aumento dos gastos com defesa, Robert Holzmann, governador do Banco Central da Áustria, disse que o BCE deve evitar cortar sua taxa de juros principal na reunião de abril como medida de precaução. Segundo ele, esses fatores podem manter a inflação da zona do euro acima da meta de 2%.

No cenário macroeconômico, a inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou mais do que o esperado em fevereiro, pressionando a cotação da libra e aumentando as chances de o Banco da Inglaterra (BoE) retomar o ciclo de cortes nos juros. Mais tarde, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, anunciou cortes profundos no orçamento de bem-estar social e um endurecimento das medidas contra a evasão fiscal.