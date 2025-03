Alta de commodities estimula Ibovespa apesar de fraqueza externa

A alta das commodities estimula o Ibovespa na sessão desta quarta-feira, 26, mas a agenda esvaziada de indicadores e a desvalorização da maioria dos índices de ações internacionais entram como inibidores. Além disso, a proximidade da vigência das tarifas recíprocas a importações pelos Estados Unidos, no dia 2, gera cautela. Em Nova York e na Europa, a maioria dos índices acionários cai. "O petróleo acelerou alta sobe em torno de 1,00%, a cotação está voltando a operar na faixa dos US$ 70 o barril em meio à redução nos estoques americanos", diz Pedro Caldeira, sócio da One Investimentos. Ele ressalta ainda que a possibilidade de um cessar-fogo na guerra da Ucrânia tira o risco do conflito, com o preço da commodity podendo ficar no nível atual ou até mesmo cair. Neste sentido, poderia reduzir as preocupações com a inflação e os juros elevados no mundo.

Entre as poucas divulgações, o Banco Central informou que o Brasil os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 9,30 bilhões em fevereiro, cobrindo marginalmente o rombo de US$ 8,758 bilhões na conta corrente no mês passado. Esse dado foi menos negativo do que a mediana de US$ 9,0 bilhões das estimativas.

No exterior, foi divulgado que o índice que mede as encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiu 0,9% em fevereiro ante janeiro. O resultado reforça o aquecimento da economia americana e surpreendeu analistas, que previam queda de 1% nas encomendas do período. Ontem, o principal indicador da B3 subiu 0,57% e fechou aos 132.067,69 pontos, depois de ter atingido máxima aos 133.471,08 pontos. Para o Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de valorização. "Se voltar a subir e fechar acima dos 133.000 pontos, o mercado ganhará uma nova janela de alta em busca da máxima histórica em 137.469 pontos", cita em nota os analistas gráficos da instituição. A safra de balanços no Brasil fica no radar. A JBS registrou lucro líquido de R$ 2,412 bilhões no quarto trimestre de 2024, salto de 2.806% na comparação ano contra ano, mas a ação cedia 2,28%. Após o fechamento da B3, sairão os números da Equatorial, Americanas, CVC e Oi referentes aos últimos três meses de 2024.