Transpetro abre 76 vagas para Estágio e Jovem Aprendiz para formar mão de obra

Dentro do esforço para recompor a mão de obra do setor, a Transpetro está ofertando 76 vagas em seus programas de Estágio e Jovem Aprendiz em todo o País. As oportunidades incluem os níveis técnico e superior de diversas áreas do conhecimento.

O Rio de Janeiro é o Estado com maior número de oportunidades disponíveis, somando 54 vagas, sendo 29 para estagiários e 25 para jovens aprendizes, informou a subsidiária da Petrobras.