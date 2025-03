Taxas de juros têm viés de alta após ata e com yields de Treasuries

Os juros futuros têm viés de alta na manhã desta terça-feira, 25, com menor intensidade nos curtos após a leitura da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e alta dos rendimentos dos Treasuries. O documento do BC manteve o tom conservador do comunicado e por isso o ajuste é moderado. Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, no entanto, a ata veio com "tom mais duro" do que o comunicado. "O 10º parágrafo reforça que Selic deve subir para além da reunião de maio".

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 15,050%, de 15,028%, e o para janeiro de 2027 avançava para 14,950%, de 14,891% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia para 14,715%, de 14,643% no ajuste de segunda-feira, 24. O juro da T-note de 10 anos avançava a 4,362% (de 4,335%).