Taxa de juros pode cair ainda mais, mas ritmo e extensão estão em aberto, afirma membro do BCE

"Acredito que ainda há espaço para mais flexibilização", disse a autoridade. "No entanto, o ritmo e a extensão permanecem em aberto."

O Banco Central Europeu (BCE) pode reduzir sua taxa básica nas próximas reuniões, mas possivelmente em um ritmo mais lento do que antes, disse o dirigente e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, em uma entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) , publicada nesta terça-feira, 25.

Villeroy defendeu que as expectativas dos investidores de que a taxa básica cairá para "cerca de" 2% "no verão" do Hemisfério Norte - ou seja, entre junho e setembro - constituem um "cenário possível".