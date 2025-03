Ibovespa sobe mais de 1% e atinge 133 mil pontos, com sinais de apetite de estrangeiro em NY

O Ibovespa avança e tocou nesta terça-feira, 25, a marca dos 133 mil pontos vista no início de outubro do ano passado, vindo de abertura em 131.326,63 pontos, com variação zero. A alta ocorre apesar da valorização discreta dos índices de ações norte-americanos. Os investidores debruçam sobre a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que saiu no período da manhã, que, no geral, não trouxe alterações em relação ao comunicado da semana passada. Ontem, o Índice Bovespa fechou em baixa de 0,77%, aos 131.321,44 pontos.

Para Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, alguns fatores impulsionam o principal indicador da B3, sendo um deles o movimento de rotação. Ou seja, investidores trocando posições ao saírem das bolsas em Nova York, por exemplo, para ações no Brasil. "Teve um bom dia ontem nos Estados Unidos, com alta das bolsas. Existe a dinâmica de atrair ou expulsar capital. No contexto doméstico, a percepção de fim de ciclo do aperto monetário agrada pois pode-se começar a vislumbrar queda dos juros", diz.