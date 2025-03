Bolsas de Nova York fecham em alta com Dow Jones perto da estabilidade

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta terça-feira, 25, com o Dow Jones perto da estabilidade e altas do S&P 500 e do Nasdaq. Os investidores ainda digerem os sinais de que as tarifas previstas para entrar em vigor em 2 de abril podem ser mais brandas do que o esperado, enquanto dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) dão sinais de cautela em um ambiente macroeconômico de incertezas. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,01%, aos 42.587,50 pontos; o S&P 500 ganhou 0,16%, aos 5.776,65 pontos; e o Nasdaq avançou 0,46%, aos 18.271,86 pontos. Os dados são preliminares.

Destaque negativo da Dow Jones, a Merck & Co. caiu 4,8%. A farmacêutica americana concordou em licenciar um inibidor oral experimental de lipoproteína(a) da Jiangsu Hengrui, em um acordo que poderia render mais de US$ 2 bilhões para a empresa chinesa.

A Tesla subiu 3,50%, apesar das vendas da fabricante de veículos elétricos na Europa terem caído pelo segundo mês consecutivo. Na segunda-feira, as ações da Tesla tiveram alta de 12%, seu melhor desempenho desde um ganho de quase 15% em 6 de novembro, dia seguinte à eleição do presidente Donald Trump. O impulso veio após reunião do CEO Elon Musk com funcionários, na semana passada, na qual ele os aconselhou a não vender as ações da companhia, enfatizando os avanços da Tesla em tecnologias de direção autônoma. A Mobileye Global subiu 8,7% depois que a Volkswagen anunciou que está trabalhando com a empresa de tecnologia de direção autônoma e a fornecedora de peças Valeo para aprimorar os sistemas de assistência ao motorista para o nível 2+ em sua nova linha de veículos.